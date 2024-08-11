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Минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи США

Ведомости

Задержки с поставками оружия Украине привели к «зияющему» дефициту бюджета, из-за которого Киеву пришлось с трудом находить деньги на содержание своей армии. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил газете Financial Times (FT). 

Замедление поставок оружия, особенно из США, привело к росту военных расходов на $12 млрд, сказал министр. В итоге, по его словам, Украина должна зафиксировать в 2024 г. дефицит бюджета на уровне $43,5 млрд. Предоставление американской помощи в размере $27 млрд, которую конгресс США одобрил еще в апреле, по-прежнему медленное, отметил Марченко. По его словам, Киев все еще ощущает нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, также будут проблемы с выплатами военным. Задержки в поставках помощи привели к тому, что пакеты выплат, отложенные на конец 2024 г., уже были использованы для закупки необходимого оружия и боеприпасов в начале этого года, пояснил Марченко. 

Нехватка вооружений и сопутствующий рост военных расходов означают, что Киеву придется финансировать боевые действия за счет сокращения трат, продажи государственных активов и повышения налогов, пишет FT. Марченко призвал западные страны ускорить процесс предоставления кредита Украине в размере $50 млрд. Это «волшебное решение», как указал министр, позволило бы стране совершить необходимые военные закупки и не встревожить кредиторов. Представить бюджет на 2025 г. минфин республики должен до середины сентября.

Инвесторы считают, что Киев для решения проблемы должен бороться с теневой экономикой, говорится в материале. По оценке украинского парламентского комитета по налогообложению, ее объем может достигать $12 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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