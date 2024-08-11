Минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи США
Задержки с поставками оружия Украине привели к «зияющему» дефициту бюджета, из-за которого Киеву пришлось с трудом находить деньги на содержание своей армии. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил газете Financial Times (FT).
Замедление поставок оружия, особенно из США, привело к росту военных расходов на $12 млрд, сказал министр. В итоге, по его словам, Украина должна зафиксировать в 2024 г. дефицит бюджета на уровне $43,5 млрд. Предоставление американской помощи в размере $27 млрд, которую конгресс США одобрил еще в апреле, по-прежнему медленное, отметил Марченко. По его словам, Киев все еще ощущает нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, также будут проблемы с выплатами военным. Задержки в поставках помощи привели к тому, что пакеты выплат, отложенные на конец 2024 г., уже были использованы для закупки необходимого оружия и боеприпасов в начале этого года, пояснил Марченко.
Нехватка вооружений и сопутствующий рост военных расходов означают, что Киеву придется финансировать боевые действия за счет сокращения трат, продажи государственных активов и повышения налогов, пишет FT. Марченко призвал западные страны ускорить процесс предоставления кредита Украине в размере $50 млрд. Это «волшебное решение», как указал министр, позволило бы стране совершить необходимые военные закупки и не встревожить кредиторов. Представить бюджет на 2025 г. минфин республики должен до середины сентября.
Инвесторы считают, что Киев для решения проблемы должен бороться с теневой экономикой, говорится в материале. По оценке украинского парламентского комитета по налогообложению, ее объем может достигать $12 млрд.