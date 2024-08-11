Минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи США

Замедление поставок оружия, особенно из США, привело к росту военных расходов на $12 млрд, сказал министр. В итоге, по его словам, Украина должна зафиксировать в 2024 г. дефицит бюджета на уровне $43,5 млрд. Предоставление американской помощи в размере $27 млрд, которую конгресс США одобрил еще в апреле, по-прежнему медленное, отметил Марченко. По его словам, Киев все еще ощущает нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, также будут проблемы с выплатами военным. Задержки в поставках помощи привели к тому, что пакеты выплат, отложенные на конец 2024 г., уже были использованы для закупки необходимого оружия и боеприпасов в начале этого года, пояснил Марченко.