Совет ЕС утвердил выделение Украине 4,2 млрд евро

В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро. 24 апреля ЕК выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.