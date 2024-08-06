Совет ЕС утвердил выделение Украине 4,2 млрд евро
Совет Еврсоюза (ЕС) утвердил согласованное послами ЕС решение выделить Украине около 4,2 млрд евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 млрд евро. Об этом сообщило председательство Венгрии в совете в соцсети X.
«Совет принял сегодня исполнительное решение, санкционирующее первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility», – говорится в сообщении.
8 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility.
В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро. 24 апреля ЕК выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.