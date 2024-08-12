Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после атаки беспилотников

Эксперты МАГАТЭ также слышали звуки взрывов и видели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения. Пострадавших в результате пожара нет. Для борьбы с огнем от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.