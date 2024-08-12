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Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после атаки беспилотников

Ведомости

Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после атаки беспилотников со стороны Украины, сообщила пресс-секретарь станции Евгения Яшина.

«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», – сказала она, добавив, что градирни не были задействованы в охлаждении (цитата по ТАСС). Яшина подчеркнула, что пожар – это прямое нарушение целостности станции. Она обратила внимание на принципы ядерной безопасности МАГАТЭ.

Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего возник пожар. Инцидент не повлиял на ядерный фон, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя.

Эксперты МАГАТЭ также слышали звуки взрывов и видели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения. Пострадавших в результате пожара нет. Для борьбы с огнем от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.

Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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