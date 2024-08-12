Пожар на градирне Запорожской АЭС полностью потушен

Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, после чего возник пожар. При этом влияния на ядерный фон этот инцидент не оказал, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также слышали звуки нескольких взрывов на ЗАЭС, затем увидели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения на севере атомной станции.