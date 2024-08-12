Пожар на градирне Запорожской АЭС полностью потушен
Пожар на нефункционирующей башенной градирне №1 Запорожской АЭС, возникший в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Об этом сообщило МЧС Запорожской области.
Пожар на градирне (предназначена для охлаждения большого количества воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора) с последующим возгоранием пластиковых пароуловителей возник в 20:46 11 августа.
Для борьбы с огнем от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 23:30.
«Радиационный фон вокруг АЭС города Энергодар в норме. Пострадавших нет», – пояснили в ведомстве.
Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, после чего возник пожар. При этом влияния на ядерный фон этот инцидент не оказал, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также слышали звуки нескольких взрывов на ЗАЭС, затем увидели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения на севере атомной станции.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. С тех пор район регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.