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В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с обстрелом Запорожской АЭС

Ведомости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки нескольких взрывов на Запорожской АЭС, затем они увидели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения на севере атомной станции. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X.

«Эксперты МАГАТЭ видели густой черный дым, который пошел с северной стороны ЗАЭС после того, как они слышали звуки нескольких взрывов вечером», – говорится в сообщении.

В организации добавили, что сотрудники станции им сказали, что речь идет об ударе дрона. В МАГАТЭ не стали указывать, кто стоит за атакой, при этом там указали, что негативного влияния не ядерную безопасность зафиксировано не было.

Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую АЭС, после чего возник пожар. При этом влияния на ядерный фон этот инцидент не оказал, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя.

После появления информации об обстреле атомной станции официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ и ее руководителя Рафаэля Гросси отреагировать на ситуацию.

Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. С тех пор район регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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