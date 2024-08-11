В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с обстрелом Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки нескольких взрывов на Запорожской АЭС, затем они увидели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения на севере атомной станции. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X.
«Эксперты МАГАТЭ видели густой черный дым, который пошел с северной стороны ЗАЭС после того, как они слышали звуки нескольких взрывов вечером», – говорится в сообщении.
В организации добавили, что сотрудники станции им сказали, что речь идет об ударе дрона. В МАГАТЭ не стали указывать, кто стоит за атакой, при этом там указали, что негативного влияния не ядерную безопасность зафиксировано не было.
Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую АЭС, после чего возник пожар. При этом влияния на ядерный фон этот инцидент не оказал, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя.
После появления информации об обстреле атомной станции официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ и ее руководителя Рафаэля Гросси отреагировать на ситуацию.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. С тех пор район регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.