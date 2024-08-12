Путин: Россия готова работать с партнерами над построением нового мира

6 августа сообщалось, что форум «Армия» сменит формат – организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.