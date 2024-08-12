Путин: Россия готова работать с партнерами над построением нового мира
Россия готова работать вместе с партнерами над построением нового, более справедливого, многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия международного военно-технического форума «Армия-2024».
«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», – заявил Путин, отметив, что российская сторона видит, что настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит живой отклик.
По словам президента, заявки на участие в форуме подали 120 иностранных компаний, десятки государств направили делегации высокого уровня и руководителей национальных оборонных ведомств.
6 августа сообщалось, что форум «Армия» сменит формат – организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.