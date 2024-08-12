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Путин: Россия готова работать с партнерами над построением нового мира

Ведомости

Россия готова работать вместе с партнерами над построением нового, более справедливого, многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия международного военно-технического форума «Армия-2024».

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», – заявил Путин, отметив, что российская сторона видит, что настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит живой отклик.

По словам президента, заявки на участие в форуме подали 120 иностранных компаний, десятки государств направили делегации высокого уровня и руководителей национальных оборонных ведомств.

6 августа сообщалось, что форум «Армия» сменит формат – организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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