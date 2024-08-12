В Белоруссии отметили снижение количества провокаций с украинской стороны

По его словам, белорусская сторона фиксировала риски переноса диверсионно-террористических действий на территорию страны, включая активное ведение разведки и попытки проникновения для оборудования в приграничье схронов со средствами поражения. Белоруссия вынуждена реагировать на это, задействовав для охраны границы пограничников и армейские подразделения.