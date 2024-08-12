В Белоруссии отметили снижение количества провокаций с украинской стороны
На границе Белоруссии с Украиной отмечается значительное снижение количества провокаций, предпосылок к ним не наблюдается. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в комментарии «БелТА».
«Обстановка на украинском направлении сегодня полностью контролируемая. Пограничники продолжают нести службу на южных рубежах в усиленном режиме», – уточнил Бычковский.
По его словам, белорусская сторона фиксировала риски переноса диверсионно-террористических действий на территорию страны, включая активное ведение разведки и попытки проникновения для оборудования в приграничье схронов со средствами поражения. Белоруссия вынуждена реагировать на это, задействовав для охраны границы пограничников и армейские подразделения.
12 августа заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель рассказал, что средства ПВО Белоруссии 9 августа сбили над Могилевской областью 13 украинских беспилотников.
Об уничтожении силами ПВО нескольких целей, летевших со стороны Украины, сообщил 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики.
В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусский лидер приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.
В связи с инцидентом МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Ей был заявлен протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Белоруссии украинскими беспилотниками.