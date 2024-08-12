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В Белоруссии отметили снижение количества провокаций с украинской стороны

Ведомости

На границе Белоруссии с Украиной отмечается значительное снижение количества провокаций, предпосылок к ним не наблюдается. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в комментарии «БелТА».

«Обстановка на украинском направлении сегодня полностью контролируемая. Пограничники продолжают нести службу на южных рубежах в усиленном режиме», – уточнил Бычковский.

По его словам, белорусская сторона фиксировала риски переноса диверсионно-террористических действий на территорию страны, включая активное ведение разведки и попытки проникновения для оборудования в приграничье схронов со средствами поражения. Белоруссия вынуждена реагировать на это, задействовав для охраны границы пограничников и армейские подразделения.

12 августа заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель рассказал, что средства ПВО Белоруссии 9 августа сбили над Могилевской областью 13 украинских беспилотников.

Об уничтожении силами ПВО нескольких целей, летевших со стороны Украины, сообщил 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики.

В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусский лидер приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.

В связи с инцидентом МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Ей был заявлен протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Белоруссии украинскими беспилотниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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