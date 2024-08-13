Путин: Россия не оставит без внимания происходящее на Ближнем Востоке

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», – подчеркнул глава государства.