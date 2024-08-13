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Путин: Россия не оставит без внимания происходящее на Ближнем Востоке

Ведомости

Происходящее на Ближнем Востоке не остается без внимания России, несмотря на необходимость продолжения спецоперации, Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что РФ с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Российская сторона делает все, чтобы поддержать палестинский народ.

Аббас прибыл в Россию с официальным визитом 12 августа. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в контексте обострения палестино-израильского конфликта и гуманитарные проблемы в секторе Газа.

О готовности российской стороны продолжать усилия по оказанию гуманитарного содействия жителям сектора Газа 8 августа также сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с послом Палестины в России Абделем Хафизом Нофалем.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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