Россия продолжит усилия по оказанию гумпомощи Газе
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на встрече с послом Палестины в РФ Абделем Хафизом Нофалем указал на готовность российской стороны продолжать усилия по оказанию гуманитарного содействия жителям сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
В ходе беседы стороны затронули положение дел в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать политико-дипломатические усилия в интересах скорейшего прекращения кровопролития в анклаве.
Обсуждались также вопросы дальнейшего укрепления дружественных связей России и Палестины.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.