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Россия продолжит усилия по оказанию гумпомощи Газе

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на встрече с послом Палестины в РФ Абделем Хафизом Нофалем указал на готовность российской стороны продолжать усилия по оказанию гуманитарного содействия жителям сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы стороны затронули положение дел в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать политико-дипломатические усилия в интересах скорейшего прекращения кровопролития в анклаве.

Обсуждались также вопросы дальнейшего укрепления дружественных связей России и Палестины.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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