Президент Палестины Аббас прибыл в Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы МИД Михаила Богданова.
12 августа Кремль анонсировал переговоры 13 августа президента Владимира Путина с Аббасом. Помимо обсуждения развития двустороннего сотрудничества, они будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и гуманитарных проблемах в секторе Газа.
6 августа Аббас сообщил, что целью убийства главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании является затягивание войны в Газе и расширение ее масштабов. Президент отметил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) осудила убийства Хании, невзирая на многолетний конфликт с движением «Хамас». По словам Аббаса, он намерен обсудить мирный процесс с Путиным в ходе своего визита в Москву.