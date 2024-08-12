Президент Палестины Аббас прибыл в Россию

6 августа Аббас сообщил, что целью убийства главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании является затягивание войны в Газе и расширение ее масштабов. Президент отметил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) осудила убийства Хании, невзирая на многолетний конфликт с движением «Хамас». По словам Аббаса, он намерен обсудить мирный процесс с Путиным в ходе своего визита в Москву.