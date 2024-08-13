Бригаду «Россетей» под Курском обстреляли типичными для США снарядами

12 августа стало известно, что ВСУ использовали химоружие для ударов по Курской области. Под такой обстрел попала бригада «Россетей» в Беловском районе. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, все остались живы, но отравление было у сотрудников полиции и главы сельского совета.