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Бригаду «Россетей» под Курском обстреляли типичными для США снарядами

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали типичные для США и Германии снаряды во время обстрела, под который попала бригада «Россетей» в Курской области. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии», – сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

12 августа стало известно, что ВСУ использовали химоружие для ударов по Курской области. Под такой обстрел попала бригада «Россетей» в Беловском районе. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, все остались живы, но отравление было у сотрудников полиции и главы сельского совета.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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