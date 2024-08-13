Бригаду «Россетей» под Курском обстреляли типичными для США снарядами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали типичные для США и Германии снаряды во время обстрела, под который попала бригада «Россетей» в Курской области. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии», – сказал он в интервью телеканалу «Звезда».
12 августа стало известно, что ВСУ использовали химоружие для ударов по Курской области. Под такой обстрел попала бригада «Россетей» в Беловском районе. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, все остались живы, но отравление было у сотрудников полиции и главы сельского совета.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.