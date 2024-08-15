ЮНЕСКО: в Афганистане 1,4 млн девочек лишились доступа к школьному образованию
За три года в Афганистане под управлением движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) 1,4 млн девочек лишились возможности получить среднее образование, сообщило ЮНЕСКО.
«Если добавить к этому девочек, которые уже не посещали школу до введения запретов, то в стране насчитывается почти 2,5 млн девочек, лишенных права на образование, что составляет 80% афганских девочек школьного возраста», – заявили в ЮНЕСКО.
Согласно отчету комитета ООН, в Афганистане есть проблемы и с начальным образованием. С 2021 г. общее количество учащихся в начальной школе значительно сократилось. В 2022 г. в начальных школах учились 5,7 млн мальчиков и девочек, что на 1,1 млн меньше, чем в 2019 г. – до прихода талибов к власти.
В 2021 г. Талибан запретил образование для девочек после шестого класса.
«В настоящее время Афганистан является единственной страной в мире, в которой запрещен доступ к образованию для девочек старше 12 лет и для женщин. Эта ситуация не может не вызывать всеобщего беспокойства. Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов. Международное сообщество должно оставаться в полной мере мобилизованным, чтобы добиться безусловного возобновления работы школ и университетов для афганских девочек и женщин», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
В организации подчеркнули, что ЮНЕСКО инвестирует в дистанционное обучение с использованием радио и телевидения, предоставляя финансовую поддержку и обучение афганским СМИ, желающим разрабатывать и транслировать образовательные программы. Контент, транслируемый медиа-партнерами ЮНЕСКО, охватывает аудиторию в 17 млн афганцев.