ЮНЕСКО: в Афганистане 1,4 млн девочек лишились доступа к школьному образованию

«В настоящее время Афганистан является единственной страной в мире, в которой запрещен доступ к образованию для девочек старше 12 лет и для женщин. Эта ситуация не может не вызывать всеобщего беспокойства. Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов. Международное сообщество должно оставаться в полной мере мобилизованным, чтобы добиться безусловного возобновления работы школ и университетов для афганских девочек и женщин», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.