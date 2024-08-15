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ЮНЕСКО: в Афганистане 1,4 млн девочек лишились доступа к школьному образованию

Ведомости

За три года в Афганистане под управлением движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) 1,4 млн девочек лишились возможности получить среднее образование, сообщило ЮНЕСКО.

«Если добавить к этому девочек, которые уже не посещали школу до введения запретов, то в стране насчитывается почти 2,5 млн девочек, лишенных права на образование, что составляет 80% афганских девочек школьного возраста», – заявили в ЮНЕСКО.

Согласно отчету комитета ООН, в Афганистане есть проблемы и с начальным образованием. С 2021 г. общее количество учащихся в начальной школе значительно сократилось. В 2022 г. в начальных школах учились 5,7 млн мальчиков и девочек, что на 1,1 млн меньше, чем в 2019 г. – до прихода талибов к власти.

В 2021 г. Талибан запретил образование для девочек после шестого класса.

«В настоящее время Афганистан является единственной страной в мире, в которой запрещен доступ к образованию для девочек старше 12 лет и для женщин. Эта ситуация не может не вызывать всеобщего беспокойства. Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов. Международное сообщество должно оставаться в полной мере мобилизованным, чтобы добиться безусловного возобновления работы школ и университетов для афганских девочек и женщин», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В организации подчеркнули, что ЮНЕСКО инвестирует в дистанционное обучение с использованием радио и телевидения, предоставляя финансовую поддержку и обучение афганским СМИ, желающим разрабатывать и транслировать образовательные программы. Контент, транслируемый медиа-партнерами ЮНЕСКО, охватывает аудиторию в 17 млн афганцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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