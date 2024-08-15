Президент Палестины намерен посетить сектор Газа

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В ЦАХАЛ заявили, что ее целью является взятие под контроль Газы. Бывший премьер Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед Штайе утверждал, что его правительство работает с Белым домом над проектом обустройства анклава после окончания войны. В свою очередь Израиль отвергает перспективу восстановления власти ПНА и «Хамаса» в Газе и отказывается от создания независимого палестинского государства на этих землях.