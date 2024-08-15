Президент Палестины намерен посетить сектор Газа
Президент Палестины Махмуд Аббас на заседании парламента Турции заявил о намерении посетить сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
«Я решил отправиться со всеми членами палестинского руководства в сектор Газа», – подчеркнул Аббас.
Он призывал Совет Безопасности ООН обеспечить руководству Палестины доступ в анклав.
15 августа минздрав Газы сообщил, что после обострения палестино-израильского конфликта в анклаве погибли 40 005 человек. В тот же день советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман рассказал, что делегация Израиля начнет переговоры в Дохе об урегулировании ситуации в Газе в течение дня.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась принимать в них участие.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В ЦАХАЛ заявили, что ее целью является взятие под контроль Газы. Бывший премьер Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед Штайе утверждал, что его правительство работает с Белым домом над проектом обустройства анклава после окончания войны. В свою очередь Израиль отвергает перспективу восстановления власти ПНА и «Хамаса» в Газе и отказывается от создания независимого палестинского государства на этих землях.