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Президент Палестины намерен посетить сектор Газа

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас на заседании парламента Турции заявил о намерении посетить сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Я решил отправиться со всеми членами палестинского руководства в сектор Газа», – подчеркнул Аббас.

Он призывал Совет Безопасности ООН обеспечить руководству Палестины доступ в анклав.

15 августа минздрав Газы сообщил, что после обострения палестино-израильского конфликта в анклаве погибли 40 005 человек. В тот же день советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман рассказал, что делегация Израиля начнет переговоры в Дохе об урегулировании ситуации в Газе в течение дня.

В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась принимать в них участие.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В ЦАХАЛ заявили, что ее целью является взятие под контроль Газы. Бывший премьер Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед Штайе утверждал, что его правительство работает с Белым домом над проектом обустройства анклава после окончания войны. В свою очередь Израиль отвергает перспективу восстановления власти ПНА и «Хамаса» в Газе и отказывается от создания независимого палестинского государства на этих землях. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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