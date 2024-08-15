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Захарова: Молдавия продолжает реализацию украинского сценария

Ведомости

Руководство Молдавии продолжает реализацию губительного для страны украинского сценария. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в начале августа молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что в России якобы испытывают «огромную зависть» к Молдавии и ее «успехам в укреплении демократических институтов».

«В действительности же усилиями прозападных руководителей республика превратилась в тоталитарное государство с деградирующей экономикой, при этом в одно из беднейших в Европе. Как не позавидовать таким выдающимся "успехам"?» – подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Молдавии ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и несогласных с действиями властей. Руководство страны заблокировало банковские счета ряда политиков под предлогом их включения в санкционные списки Евросоюза. Оппозиционным партиям отказывают в регистрации для участия в выборах. Посредством сфабрикованных уголовных дел ограничивается свобода передвижения представителей оппозиции. Продолжается зачистка информационного пространства страны. Всего с конца 2022 г. по решению властей было приостановлено или прекращено вещание 17 молдавских телеканалов и радиостанций, отметила Захарова.

15 августа вступили в силу поправки к закону о предотвращении и борьбе с преступностью в сфере компьютерной информации. Теперь силовые ведомства могут блокировать интернет-ресурсы под предлогом борьбы с «преступным контентом».

Населению навязывают новые символы и идеалы румынизации Молдавии. В Кишиневе ведутся работы по возведению памятника румынской королеве Марии. Накануне Дня Конституции Молдавии состоялся фестиваль «Мой запрутский брат», в ходе которого продвигалась тема объединения с Румынией, одним из гостей был спикер молдавского парламента. Министр образования Молдавии Дан Перчун объявил, что с 1 сентября к работе в молдавских школах будет привлечено свыше 300 учителей из Румынии.

Для продвижения «еврореферендума» задействуется административный ресурс и финансирование из госбюджета. Такие мероприятия, по оценкам независимых экспертов, обходятся молдавским налогоплательщикам в миллионы долларов. Используется шантаж. В частности, министр сельского хозяйства Молдавии Василий Боля сообщил, что выделение субсидий молдавским фермарам будет возможно только если они выскажутся в поддержку евроинтеграции на референдуме 20 октября. Антирейтинг президента Молдавии Майи Санду превышает 60%. По данным соцопросов, 78% респондентов убеждены, что на предстоящих выборах и референдуме будут фальсификации.

«Вместо решения насущных социально-экономических проблем молдавские власти сосредоточены на борьбе с политическими оппонентами и используют в ней антидемократические приемы и всю полноту репрессивного аппарата», – заключила официальный представитель российского МИДа.

6 августа МИД России выслал молдавского дипломата, после того как 1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ из-за появившейся в СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже.

В апреле Попшой констатировал, что отношения между Москвой и Кишиневом находятся на самом низком уровне в современной истории его страны. Кроме того, Молдавия не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией. До этого, 19 марта, МИД Молдавии также объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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