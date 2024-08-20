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КСИР: Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю

Ведомости

Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) республики Али Мохаммад Наини.

«Время на нашей стороне, и вполне возможно, что ответ может последовать и позднее», – сказал он (цитата по Reuters).

Наини допустил, что удар может отличаться от прошлых операций Ирана.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали Израилю жесткий ответ. 3 августа агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИРа сообщило, что Иран пообещал отомстить за смерть главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в соответствующее время и в соответствующем месте.

17 августа The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле сообщила, что Иран мог отложить ответ на убийство Хании в Тегеране. В частности, израильская разведка фиксирует снижение готовности ракетных подразделений Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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