КСИР: Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю
Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) республики Али Мохаммад Наини.
«Время на нашей стороне, и вполне возможно, что ответ может последовать и позднее», – сказал он (цитата по Reuters).
Наини допустил, что удар может отличаться от прошлых операций Ирана.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали Израилю жесткий ответ. 3 августа агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИРа сообщило, что Иран пообещал отомстить за смерть главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в соответствующее время и в соответствующем месте.
17 августа The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле сообщила, что Иран мог отложить ответ на убийство Хании в Тегеране. В частности, израильская разведка фиксирует снижение готовности ракетных подразделений Ирана и ливанской группировки «Хезболла».