КСИР: Иран не будет торопиться с ответным ударом по Израилю

После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали Израилю жесткий ответ. 3 августа агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИРа сообщило, что Иран пообещал отомстить за смерть главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в соответствующее время и в соответствующем месте.