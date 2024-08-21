ЦИК может перенести ряд муниципальных выборов Курской области

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планируется провести в единый день голосования 8 сентября 2024 г. Однако 14 августа ЦИК принял решение, согласно которому в восьми приграничных регионах РФ с 28 августа может проходить досрочное голосование, в том числе в Курской области.