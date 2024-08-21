ЦИК может перенести ряд муниципальных выборов Курской области
Центризбирком (ЦИК) России 21 августа рассмотрит на заседании возможность отложить проведение выборов на территориях ряда муниципальных образований Курской области, следует из повестки заседания комиссии.
Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планируется провести в единый день голосования 8 сентября 2024 г. Однако 14 августа ЦИК принял решение, согласно которому в восьми приграничных регионах РФ с 28 августа может проходить досрочное голосование, в том числе в Курской области.
19 августа сообщалось, что досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что досрочное голосование призвано уберечь здоровье и обеспечить безопасность граждан.