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ЦИК может перенести ряд муниципальных выборов Курской области

Ведомости

Центризбирком (ЦИК) России 21 августа рассмотрит на заседании возможность отложить проведение выборов на территориях ряда муниципальных образований Курской области, следует из повестки заседания комиссии.

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планируется провести в единый день голосования 8 сентября 2024 г. Однако 14 августа ЦИК принял решение, согласно которому в восьми приграничных регионах РФ с 28 августа может проходить досрочное голосование, в том числе в Курской области.

19 августа сообщалось, что досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что досрочное голосование призвано уберечь здоровье и обеспечить безопасность граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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