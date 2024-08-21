Венгрия направила ЕК письмо с разъяснениями о льготных визах для граждан России
Венгрия направила Еврокомиссии (ЕК) письмо, в котором объясняется включение граждан России и Белоруссии в программу льготных виз. Об этом сообщил министр по делам ЕС Янош Бока.
«При рассмотрении заявления на получение национальной карты гражданина России и Белоруссии проводятся те же проверки в целях миграции и безопасности, что и для других видов на жительство», – говорится в сообщении министра в соцсети Х.
Бока уточнил, что национальная карта выдается с учетом соответствующих правил ЕС и возможных рисков безопасности. Он подчеркнул, что правила и практика не изменились, а Еврокомиссия не оспаривала их.
В июле стало известно, что Венгрия распространила действие программы «Национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Она дает возможность въезжать в страну по упрощенной схеме, получить работу, перевезти семью, а по прошествии двух лет получить вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, держатели национальной карты могут перемещаться по ЕС без дополнительных проверок безопасности.
В августе Еврокомиссия потребовала от Венгрии разъяснений. По словам еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон, Россия представляет «угрозу безопасности» для ЕС, поэтому странам следует проявлять «большую, а не меньшую бдительность». Она добавила, что упрощенный въезд якобы может предоставить беспрепятственный доступ в ЕС «потенциальным российским шпионам».