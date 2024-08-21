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Венгрия направила ЕК письмо с разъяснениями о льготных визах для граждан России

Ведомости

Венгрия направила Еврокомиссии (ЕК) письмо, в котором объясняется включение граждан России и Белоруссии в программу льготных виз. Об этом сообщил министр по делам ЕС Янош Бока.

«При рассмотрении заявления на получение национальной карты гражданина России и Белоруссии проводятся те же проверки в целях миграции и безопасности, что и для других видов на жительство», – говорится в сообщении министра в соцсети Х.

Бока уточнил, что национальная карта выдается с учетом соответствующих правил ЕС и возможных рисков безопасности. Он подчеркнул, что правила и практика не изменились, а Еврокомиссия не оспаривала их.

В июле стало известно, что Венгрия распространила действие программы «Национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Она дает возможность въезжать в страну по упрощенной схеме, получить работу, перевезти семью, а по прошествии двух лет получить вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, держатели национальной карты могут перемещаться по ЕС без дополнительных проверок безопасности.

В августе Еврокомиссия потребовала от Венгрии разъяснений. По словам еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон, Россия представляет «угрозу безопасности» для ЕС, поэтому странам следует проявлять «большую, а не меньшую бдительность». Она добавила, что упрощенный въезд якобы может предоставить беспрепятственный доступ в ЕС «потенциальным российским шпионам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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