Госдеп США: Индия сама определяет будущее отношений с Россией
Индия сама должна определять будущее отношений с Россией, признали в госдепартаменте США, пишет ТАСС.
«Мы понимаем, что Индию и Россию связывают давние отношения. И Индия должна самостоятельно принимать решения относительно того, куда она хочет двигаться в этом вопросе», – заявил первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма в Нью-Дели.
Верма также прокомментировал визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину и в Польшу. Он заявил, что эти визиты являются важными. Моди посетит Украину 23 августа впервые с начала боевых действий в 2022 г.
В начале июля Моди посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это была первая с 2019 г. поездка Моди в Россию и первая за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
По итогам поездки страны подписали совместное заявление, в котором отметили продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между странами.
13 августа индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники писала, что Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах.