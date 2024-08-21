21 августа «Страна» писало, что три роты нацгвардии Украины вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Покровском. Источник издания, украинский военный Владислав, рассказал, что батальон был переброшен под Покровск в середине августа, и после недели боевых действий осталось по 10–13 человек в роте вместе с командирами. Нехватка личного состава такова, что на одного военного ВСУ приходится 30 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Кроме того, под Покровском военные ВСУ столкнулись с некомпетентностью командования: порой военнослужащим приказывали выдвигаться на позиции, которые уже были заняты российскими бойцами.