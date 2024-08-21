Белоусов поздравил российских военных с освобождением Авдеевки ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением поселка Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что противник понес существенные потери и «обратился в бегство» в результате профессиональных и решительных действий российских военных.
Министр подчеркнул, что благодаря умелым и решительным действиям военнослужащих в Запорожской области и ДНР был взят под контроль 21 населенный пункт.
«Личный состав бригады отличает коллективное мужество и отвага, более 2500 военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации», – сказал Белоусов.
Минобороны России сообщило о контроле над населенным пунктом Новгородское в ДНР 20 августа. Поселок находится в 6 км от Торецка. Отмечалось, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал сложной для ВСУ ситуацию на Покровском направлении. Он уточнил, что украинская армия продолжает держать оборону на всех направлениях.
21 августа «Страна» писало, что три роты нацгвардии Украины вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Покровском. Источник издания, украинский военный Владислав, рассказал, что батальон был переброшен под Покровск в середине августа, и после недели боевых действий осталось по 10–13 человек в роте вместе с командирами. Нехватка личного состава такова, что на одного военного ВСУ приходится 30 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Кроме того, под Покровском военные ВСУ столкнулись с некомпетентностью командования: порой военнослужащим приказывали выдвигаться на позиции, которые уже были заняты российскими бойцами.