Алаудинов заявил об отсутствии иностранных наемников среди пленных под Курском

В этот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что после вторжения в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома ВСУ. По его словам, в последнее время для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан» – «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму».