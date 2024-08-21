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Алаудинов заявил об отсутствии иностранных наемников среди пленных под Курском

Ведомости

На участке спецназа «Ахмат» в Курской области нет пленных иностранных наемников, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Первого канала».

«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

21 августа Алаудинов также заявлял, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы России «начали задвигать» их обратно, «уничтожая максимальное количество».

В этот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что после вторжения в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома ВСУ. По его словам, в последнее время для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан» – «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму».

Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения украинской армии в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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