Алаудинов заявил об отсутствии иностранных наемников среди пленных под Курском
На участке спецназа «Ахмат» в Курской области нет пленных иностранных наемников, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Первого канала».
«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
21 августа Алаудинов также заявлял, что продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы России «начали задвигать» их обратно, «уничтожая максимальное количество».
В этот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что после вторжения в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома ВСУ. По его словам, в последнее время для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан» – «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму».
Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения украинской армии в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.