Армия Израиля ликвидировала полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары на юге Ливана и ликвидировали полевого командира ракетного подразделения шиитского движения «Хезболла» Мухаммада Махмуда Негма. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Израильские силы ударили по военному строению и еще двум радикалам «Хезболлы», которые предпринимали попытки запуска ракет по территории Израиля.
21 августа Ynet сообщила, что «Хезболла» выпустила по населенным пунктам на севере Израиля около 135 ракет. Сирены о ракетной опасности сработали и в нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. С территории Ливана по ним выпустили пять ракет. Снаряды упали на открытой местности, никто не пострадал.
20 августа сообщалось, что с территории Ливана было выпущено около 55 ракет по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа.