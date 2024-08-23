Армия Израиля ликвидировала полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана

21 августа Ynet сообщила, что «Хезболла» выпустила по населенным пунктам на севере Израиля около 135 ракет. Сирены о ракетной опасности сработали и в нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. С территории Ливана по ним выпустили пять ракет. Снаряды упали на открытой местности, никто не пострадал.