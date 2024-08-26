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Экс-советник Кучмы назвал разговоры про ПВО на Украине «актерским трепом»

Ведомости

Украинские власти бессильны в вопросе усиления противовоздушной обороны (ПВО), все разговоры об этом являются «зеленым актерским трепом», заявил заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по энергетической инфраструктуре республики.

«[Удар ВС РФ] продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение – это просто так называемый "зеленый актерский треп". И это главное заключение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, утром 26 августа. При атаке использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Украинское информационное агентство «Униан» сообщало, что дамба Киевской гидроэлектростанции получила серьезные повреждения. Судя по опубликованному с места видео, прилет пришелся в машинный зал.

В этот же день руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что России дорого обойдется желание уничтожить украинскую энергетику. Он также призвал разрешить Киеву наносить удары западным оружием вглубь российской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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