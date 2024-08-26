Экс-советник Кучмы назвал разговоры про ПВО на Украине «актерским трепом»
Украинские власти бессильны в вопросе усиления противовоздушной обороны (ПВО), все разговоры об этом являются «зеленым актерским трепом», заявил заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по энергетической инфраструктуре республики.
«[Удар ВС РФ] продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение – это просто так называемый "зеленый актерский треп". И это главное заключение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, утром 26 августа. При атаке использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Украинское информационное агентство «Униан» сообщало, что дамба Киевской гидроэлектростанции получила серьезные повреждения. Судя по опубликованному с места видео, прилет пришелся в машинный зал.
В этот же день руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что России дорого обойдется желание уничтожить украинскую энергетику. Он также призвал разрешить Киеву наносить удары западным оружием вглубь российской территории.