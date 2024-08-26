Экс-советник Кучмы назвал разговоры про ПВО на Украине «актерским трепом»

«[Удар ВС РФ] продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение – это просто так называемый "зеленый актерский треп". И это главное заключение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).