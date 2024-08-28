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Посол России отметил повышенный интерес ДР Конго к БРИКС

Ведомости

Демократическая Республика Конго (ДРК) проявляет повышенный интерес к БРИКС как к международному объединению. Об этом сообщил ТАСС посол России в республике Ильяс Искандаров.

«Руководство ДРК проявляет повышенный интерес к развитию партнерского взаимодействия со странами БРИКС, число которых увеличилось с 1 января текущего года», – уточнил дипломат.

По его словам, с принятием в объединение Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии на долю объединения приходится более 30% всей площади суши, более 40% населения Земли и более 30% мирового ВВП. Искандаров назвал расширение БРИКС впечатляющим.

В Браззавиле объединение рассматривают как влиятельную и перспективную политико-экономическую силу, которая способна выстраивать долгосрочное глобальное партнерство, отметил посол. Он добавил, что республике импонирует тот факт, что члены организации выступают с согласованной позицией в вопросах обеспечения цепочек поставок и преодоления ограничительных антироссийских мер.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательное решение.

20 августа заявку на вступление в БРИКС официально подал Азербайджан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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