Посол России отметил повышенный интерес ДР Конго к БРИКС
Демократическая Республика Конго (ДРК) проявляет повышенный интерес к БРИКС как к международному объединению. Об этом сообщил ТАСС посол России в республике Ильяс Искандаров.
«Руководство ДРК проявляет повышенный интерес к развитию партнерского взаимодействия со странами БРИКС, число которых увеличилось с 1 января текущего года», – уточнил дипломат.
По его словам, с принятием в объединение Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии на долю объединения приходится более 30% всей площади суши, более 40% населения Земли и более 30% мирового ВВП. Искандаров назвал расширение БРИКС впечатляющим.
В Браззавиле объединение рассматривают как влиятельную и перспективную политико-экономическую силу, которая способна выстраивать долгосрочное глобальное партнерство, отметил посол. Он добавил, что республике импонирует тот факт, что члены организации выступают с согласованной позицией в вопросах обеспечения цепочек поставок и преодоления ограничительных антироссийских мер.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательное решение.