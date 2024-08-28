В Польше пострадали два солдата во время передачи оружия
Двое польских военнослужащих ранили друг друга при передаче автоматического оружия во время смены караула на посту на польско-белорусской границе. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования видов вооруженных сил Польши в X.
Инцидент произошел вблизи Новой Луки (Подляское воеводство). Во время передачи оружия произошли «неконтролируемые выстрелы». Один солдат получил ранение в ногу, его доставили в больницу. Состояние солдата оценивается как стабильное. Другой военнослужащий был ранен в палец руки, его также доставили в больницу. Жизням обоих ничего не угрожает.
Подчеркивается, что третьи лица к произошедшему непричастны. На месте происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Весной 2024 г. в Польше произошло несколько несчастных случаев с участием военных. После гибели пяти военнослужащих в течение марта минобороны Польши приостановило все военные учения в стране с использованием взрывчатых веществ и боевой техники, за исключением мероприятий в рамках подготовки к участию в миссиях и операциях за пределами Польши, а также обучения украинских военнослужащих.
В апреле стало известно о гибели испанского капрала во время ежегодных учений НАТО Saber Strike на полигоне в Польше.