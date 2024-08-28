В Польше пострадали два солдата во время передачи оружия

Весной 2024 г. в Польше произошло несколько несчастных случаев с участием военных. После гибели пяти военнослужащих в течение марта минобороны Польши приостановило все военные учения в стране с использованием взрывчатых веществ и боевой техники, за исключением мероприятий в рамках подготовки к участию в миссиях и операциях за пределами Польши, а также обучения украинских военнослужащих.