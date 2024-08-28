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В Польше пострадали два солдата во время передачи оружия

Ведомости

Двое польских военнослужащих ранили друг друга при передаче автоматического оружия во время смены караула на посту на польско-белорусской границе. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования видов вооруженных сил Польши в X.

Инцидент произошел вблизи Новой Луки (Подляское воеводство). Во время передачи оружия произошли «неконтролируемые выстрелы». Один солдат получил ранение в ногу, его доставили в больницу. Состояние солдата оценивается как стабильное. Другой военнослужащий был ранен в палец руки, его также доставили в больницу. Жизням обоих ничего не угрожает.

Подчеркивается, что третьи лица к произошедшему непричастны. На месте происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Весной 2024 г. в Польше произошло несколько несчастных случаев с участием военных. После гибели пяти военнослужащих в течение марта минобороны Польши приостановило все военные учения в стране с использованием взрывчатых веществ и боевой техники, за исключением мероприятий в рамках подготовки к участию в миссиях и операциях за пределами Польши, а также обучения украинских военнослужащих.

В апреле стало известно о гибели испанского капрала во время ежегодных учений НАТО Saber Strike на полигоне в Польше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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