Захарова назвала хамскими призывы Киева отвести от границы белорусские войска

«Это очередное хамское заявление МИД Украины <…>. Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белоруссов с требованием к ним отвести войска от Украины, как было заявлено адептами Кулебы, «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Белоруссии систем огня». Мне кажется, реакция Белоруссии от 26 августа, с одной стороны, ироничная, а с другой – жесткая, на подобный ультимативный наскок Киеву была абсолютно точная, оправданная», – сказала Захарова.