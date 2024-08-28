Захарова назвала хамскими призывы Киева отвести от границы белорусские войска
Заявление украинского МИДа с требованием к Белоруссии отвести войска от границы является хамским, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Это очередное хамское заявление МИД Украины <…>. Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белоруссов с требованием к ним отвести войска от Украины, как было заявлено адептами Кулебы, «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Белоруссии систем огня». Мне кажется, реакция Белоруссии от 26 августа, с одной стороны, ироничная, а с другой – жесткая, на подобный ультимативный наскок Киеву была абсолютно точная, оправданная», – сказала Захарова.
Она добавила, что на фоне «постоянных подстрекательств украинской хунты» со стороны западных политиков наносить удары не только по России, но и при необходимости по Белоруссии, «никто в здравом уме не будет всерьез воспринимать заверения киевского режима в отсутствии намерения совершать недружественные шаги в отношении белорусского народа».
«Своими шагами по усилению обороны границы с неонацистской Украиной белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России», – сказала дипломат.
По словам Захаровой, Россия высоко ценит действия Белоруссии и считает «демарш», предпринятый киевским режимом в адрес Минска, «неприемлемым, оторванным от реальности».
25 августа в МИД Украины заявили, что Белоруссия «сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники <...> в Гомельской области, вблизи северных границ Украины». Было отмечено, что Украина расценивает военные мероприятия белорусской армии как враждебные и требует от Белоруссии отвести войска. В МИДе также подчеркнули, что в случае нарушения Белоруссией государственной границы Украины последняя будет считать скопления войск, военные объекты и пути снабжения «законной целью» для своих ударов.
На следующий день пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что в Гомельской области проходит второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны, который продлится до 6 сентября. Цель проверки – определить, насколько эффективно идет работа должностных лиц в формировании и применении сил территориальной обороны.
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нарушении Украиной воздушного пространства республики. В небе над Белоруссии было уничтожено несколько воздушных целей. 12 августа заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью «БелТА» сообщал, что ПВО республики сбили над Могилевской областью 13 украинских беспилотников. По его словам, инцидент является информационным посылом, целью которого было выставить Белоруссию «в совсем неприглядном виде».