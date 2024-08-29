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Депутат заявил о риске преследования уехавших из РФ граждан по примеру Дурова

Ведомости

Уехавшие из России граждане могут повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что задержание и политическое преследование Дурова в очередной раз показало избирательность «палочной демократии на Западе».

24 августа Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Сообщалось, что в рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям.

28 августа следственный судья в Париже предъявил предпринимателю обвинения. Он будет находиться во Франции под судебным надзором.

Politico со ссылкой на административный документ сообщало, что ордер на арест Дурова был выдан еще в марте. По данным издания, предположительно, это связано с предполагаемым соучастием в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. До этого Telegram отказался отвечать на судебный запрос в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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