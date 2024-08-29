FT: Евросоюз начал расследование в отношении Telegram из-за числа пользователей
Евросоюз проводит собственное расследование в отношении Telegram, дело касается количества пользователей на территории стран-участников объединения, сообщает Financial Times (FT).
По данным издания, эксперты ЕС по правовым вопросам и данным предполагают, что Telegram мог занизить свое присутствие в Евросоюзе, чтобы не превысить порог пользователей в 45 млн, так как на онлайн-платформы с охватом выше этого значения распространяется ряд правил, «призванных сдерживать их влияние».
FT отмечает, что Telegram заявлял о 41 млн пользователей в ЕС в феврале. По закону Евросоюза о цифровых услугах (DSA), в августе платформа должна была предоставить обновленную информацию, но не сделала этого, заявив, что у нее «значительно меньше 45 млн среднемесячных активных пользователей в ЕС».
По мнению официальных лиц ЕС, расследование, вероятно, установит, что число пользователей мессенджера было выше порогового значения для «очень крупных онлайн-платформ». В таком случае на Telegram распространятся дополнительные обязательства по соблюдению требований и модерации контента, стороннему аудиту и обязательному обмену данными с Европейской комиссией.
Расследование ЕС проводится параллельно со следствием во Франции, где вечером 24 августа был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Его взяли под стражу в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Сообщалось, что в рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям.
28 августа следственный судья в Париже предъявил Дурову обвинения. Он будет находиться во Франции под судебным надзором.
Politico со ссылкой на административный документ писало, что ордер на арест Дурова был выдан еще в марте. По данным издания, предположительно, это связано с предполагаемым соучастием в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. До этого Telegram отказался отвечать на судебный запрос в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.