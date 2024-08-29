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FT: Евросоюз начал расследование в отношении Telegram из-за числа пользователей

Ведомости

Евросоюз проводит собственное расследование в отношении Telegram, дело касается количества пользователей на территории стран-участников объединения, сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, эксперты ЕС по правовым вопросам и данным предполагают, что Telegram мог занизить свое присутствие в Евросоюзе, чтобы не превысить порог пользователей в 45 млн, так как на онлайн-платформы с охватом выше этого значения распространяется ряд правил, «призванных сдерживать их влияние».

FT отмечает, что Telegram заявлял о 41 млн пользователей в ЕС в феврале. По закону Евросоюза о цифровых услугах (DSA), в августе платформа должна была предоставить обновленную информацию, но не сделала этого, заявив, что у нее «значительно меньше 45 млн среднемесячных активных пользователей в ЕС».

По мнению официальных лиц ЕС, расследование, вероятно, установит, что число пользователей мессенджера было выше порогового значения для «очень крупных онлайн-платформ». В таком случае на Telegram распространятся дополнительные обязательства по соблюдению требований и модерации контента, стороннему аудиту и обязательному обмену данными с Европейской комиссией.

Расследование ЕС проводится параллельно со следствием во Франции, где вечером 24 августа был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Его взяли под стражу в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Сообщалось, что в рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям.

28 августа следственный судья в Париже предъявил Дурову обвинения. Он будет находиться во Франции под судебным надзором.

Politico со ссылкой на административный документ писало, что ордер на арест Дурова был выдан еще в марте. По данным издания, предположительно, это связано с предполагаемым соучастием в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. До этого Telegram отказался отвечать на судебный запрос в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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