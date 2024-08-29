FT: Евросоюз начал расследование в отношении Telegram из-за числа пользователей

Politico со ссылкой на административный документ писало, что ордер на арест Дурова был выдан еще в марте. По данным издания, предположительно, это связано с предполагаемым соучастием в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. До этого Telegram отказался отвечать на судебный запрос в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.