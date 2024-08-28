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Дурова освободили из-под стражи во Франции для проведения первого допроса

Основателю Telegram все еще могут предъявить обвинение
Максим Цуланов
Charles Platiau / REUTERS

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже для проведения первого допроса, сообщает BFMTV. Телеканал уточняет, что освобождение бизнесмена может быть связано лишь с изменением его статуса. Дурова освободили с целью проведения первого допроса и вероятного предъявления обвинения.

С 24 августа Дуров находился под стражей во Франции без предъявленного обвинения. Бизнесмена задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Последнее продление его срока содержания под стражей состоялось в понедельник, 26 августа, а уже в среду, 28 августа, 48-часовой арест предпринимателя завершается. Сообщалось, что в рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям. По данным СМИ, его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с французскими властями.

Politico со ссылкой на административный документ писало, что ордер на арест Дурова был выдан еще в марте. Предположительно, ордер выдан в связи с предполагаемым соучастием в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. Это произошло после того, как Telegram отказался отвечать на судебный запрос в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. Вместе с тем французские власти объявили в розыск и брата Павла Дурова Николая, сообщает издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон после задержания заявил, что дело не носит политического характера. По словам президента, Франция остается «приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». Французский лидер при этом отметил, что в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона.

28 августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Макрон на обеде с Дуровым в 2018 г. предложил ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, а за год до этого Франция и ОАЭ организовали операцию по взлому iPhone Дурова. По данным газеты, преследование бизнесмена было связано с обеспокоенностью властей обеих стран, что площадкой пользуются в террористических целях, а также для продажи наркотиков и киберпреступлений.

Российские власти выступили в поддержку Дурова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь основателю Telegram, но ситуация осложняется его французским гражданством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что задержанием Дурова Франция подтвердила надежность Telegram. Он при этом отмечал, что и у России тоже были вопросы к Telegram, но, по его словам, речь шла «исключительно о правовых делах, которые рассматривались в соответствии с законом и решались».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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