Дурова освободили из-под стражи во Франции для проведения первого допроса

С 24 августа Дуров находился под стражей во Франции без предъявленного обвинения. Бизнесмена задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Последнее продление его срока содержания под стражей состоялось в понедельник, 26 августа, а уже в среду, 28 августа, 48-часовой арест предпринимателя завершается. Сообщалось, что в рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям. По данным СМИ, его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с французскими властями.