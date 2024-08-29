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США и Китай не добились прогресса в обсуждении разрешения конфликта на Украине

Ведомости

Вашингтон и Пекин не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине и не наметили никакого плана. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу», – сказал Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что стороны не пришли к «конкретному плану в отношении дипломатии во многом потому, что США очень строго придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины».

Как передает CNN со ссылкой на Салливана, президент США Джо Байден с нетерпением ждет возможности вновь пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Телеканал отмечает, что последние телефонные переговоры между лидерами стран прошли в апреле этого года.

Пекин неоднократно выражал готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Комментируя планы провести мирный саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня, в Пекине подчеркивали, что на нем должны присутствовать как Россия, так и Украина и быть рассмотрены все мирные планы. Российская сторона на саммит не была приглашена.

В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. 28 августа этого года президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта в стране политическим заявлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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