США и Китай не добились прогресса в обсуждении разрешения конфликта на Украине
Вашингтон и Пекин не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине и не наметили никакого плана. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
«Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу», – сказал Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что стороны не пришли к «конкретному плану в отношении дипломатии во многом потому, что США очень строго придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины».
Как передает CNN со ссылкой на Салливана, президент США Джо Байден с нетерпением ждет возможности вновь пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Телеканал отмечает, что последние телефонные переговоры между лидерами стран прошли в апреле этого года.
Пекин неоднократно выражал готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Комментируя планы провести мирный саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня, в Пекине подчеркивали, что на нем должны присутствовать как Россия, так и Украина и быть рассмотрены все мирные планы. Российская сторона на саммит не была приглашена.
В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. 28 августа этого года президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта в стране политическим заявлением.