США и Китай не добились прогресса в обсуждении разрешения конфликта на Украине

Пекин неоднократно выражал готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Комментируя планы провести мирный саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня, в Пекине подчеркивали, что на нем должны присутствовать как Россия, так и Украина и быть рассмотрены все мирные планы. Российская сторона на саммит не была приглашена.