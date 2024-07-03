МИД Китая ответил на слова Стубба об урегулировании кризиса на Украине

В интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить кризис на Украине одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, Россия якобы сильно зависит от Китая. Если бы Пекин призвал Москву начать мирные переговоры, то РФ была бы вынуждена это сделать, пояснил Стубб.