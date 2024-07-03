МИД Китая ответил на слова Стубба об урегулировании кризиса на Украине
Россия и Китай – крупные независимые страны, которые поддерживают друг с другом контакты по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание финского лидера Александра Стубба.
«Прежде всего, Китай и Россия являются независимыми крупными странами. Китай не является создателем украинского кризиса и не является его стороной», – подчеркнула она (цитата по The Paper).
Мао Нин добавила, что Пекин всегда будет выступать за мир и диалог, а также поддерживать связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Она отметила, что Китай «продолжит играть конструктивную роль» в содействии урегулированию кризиса.
В интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить кризис на Украине одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, Россия якобы сильно зависит от Китая. Если бы Пекин призвал Москву начать мирные переговоры, то РФ была бы вынуждена это сделать, пояснил Стубб.