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МИД Китая ответил на слова Стубба об урегулировании кризиса на Украине

Ведомости

Россия и Китай – крупные независимые страны, которые поддерживают друг с другом контакты по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание финского лидера Александра Стубба. 

«Прежде всего, Китай и Россия являются независимыми крупными странами. Китай не является создателем украинского кризиса и не является его стороной», – подчеркнула она (цитата по The Paper).

Мао Нин добавила, что Пекин всегда будет выступать за мир и диалог, а также поддерживать связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Она отметила, что Китай «продолжит играть конструктивную роль» в содействии урегулированию кризиса.

В интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить кризис на Украине одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, Россия якобы сильно зависит от Китая. Если бы Пекин призвал Москву начать мирные переговоры, то РФ была бы вынуждена это сделать, пояснил Стубб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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