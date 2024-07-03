Президент Финляндии: Си может закончить конфликт на Украине одним звонком
Председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить кризис на Украине одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.
«Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис [на Украине]», – заявил Стубб.
По словам финского лидера, если бы Пекин призвал Москву начать мирные переговоры, то Россия была бы вынуждена это сделать. Связано это с тем, что сейчас Россия якобы сильно зависит от Китая, считает Стубб.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали поставлять оружие Киеву. Китай не поддержал односторонние санкции и неоднократно призывал к прекращению боевых действий и проведению мирных переговоров. В то же время западные политики выражали недовольство нейтральной позицией Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.
В Кремле отмечали, что российско-китайские отношения носят стратегический характер. Президент РФ Владимир Путин в марте 2023 г. заявил, что Москва дорожит уровнем отношений с Пекином, который был достигнут в последние годы. Он также назвал завистниками тех, кто считает, что Россия впадает в зависимость от Китая.