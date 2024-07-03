Президент Финляндии: Си может закончить конфликт на Украине одним звонком

В Кремле отмечали, что российско-китайские отношения носят стратегический характер. Президент РФ Владимир Путин в марте 2023 г. заявил, что Москва дорожит уровнем отношений с Пекином, который был достигнут в последние годы. Он также назвал завистниками тех, кто считает, что Россия впадает в зависимость от Китая.