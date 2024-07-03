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Президент Финляндии: Си может закончить конфликт на Украине одним звонком

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить кризис на Украине одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.

«Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис [на Украине]», – заявил Стубб.

По словам финского лидера, если бы Пекин призвал Москву начать мирные переговоры, то Россия была бы вынуждена это сделать. Связано это с тем, что сейчас Россия якобы сильно зависит от Китая, считает Стубб.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали поставлять оружие Киеву. Китай не поддержал односторонние санкции и неоднократно призывал к прекращению боевых действий и проведению мирных переговоров. В то же время западные политики выражали недовольство нейтральной позицией Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.

В Кремле отмечали, что российско-китайские отношения носят стратегический характер. Президент РФ Владимир Путин в марте 2023 г. заявил, что Москва дорожит уровнем отношений с Пекином, который был достигнут в последние годы. Он также назвал завистниками тех, кто считает, что Россия впадает в зависимость от Китая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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