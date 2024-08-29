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В Киеве обесточены энергоблоки Ровенской и Южноукраинской АЭС

Ведомости

В Киеве в общей сложности обесточены четыре энергоблока Ровенской и Южноукраинской АЭС из-за повреждения энергосистемы страны, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Речь об энергоблоках один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке три Южноукраинской АЭС», – написал он в своем Telegram-канале.

26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Его объектами стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и других областях. Согласно сообщению ведомства, ВС РФ также сорвали железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

До этого, 22 августа, президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. По итогам визита он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом АЭС функционирует «в очень близком к нормальному режиме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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