В Киеве обесточены энергоблоки Ровенской и Южноукраинской АЭС
В Киеве в общей сложности обесточены четыре энергоблока Ровенской и Южноукраинской АЭС из-за повреждения энергосистемы страны, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Речь об энергоблоках один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке три Южноукраинской АЭС», – написал он в своем Telegram-канале.
26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Его объектами стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и других областях. Согласно сообщению ведомства, ВС РФ также сорвали железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
До этого, 22 августа, президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. По итогам визита он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом АЭС функционирует «в очень близком к нормальному режиме».