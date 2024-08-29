Рябков: Алиев приглашен на октябрьский саммит БРИКС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на октябрьский саммит БРИКС. Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он добавил, что Россия поддерживает заявку республики на вступление в объединение.
«Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе», – отметил Рябков (цитата по ТАСС).
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна пока не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.