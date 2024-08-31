Пашинян считает нереалистичным возвращение армян в Нагорный Карабах
Возвращение армян в Нагорный Карабах на условиях, которые предлагают бывшие власти непризнанной республики, в настоящий момент нереалистично. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».
Пашинян подчеркнул, что о возвращении армян говорят люди, которые подписали указ о прекращении существования Нагорного Карабаха и экстренно покинули его. Премьера в прошлом году обвиняли в том, что он препятствует выходу граждан Армении из непризнанной республики, сейчас же упрекают в препятствовании возвращения людей туда.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в Армении.
В апреле МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.