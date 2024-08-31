Пашинян считает нереалистичным возвращение армян в Нагорный Карабах

Пашинян подчеркнул, что о возвращении армян говорят люди, которые подписали указ о прекращении существования Нагорного Карабаха и экстренно покинули его. Премьера в прошлом году обвиняли в том, что он препятствует выходу граждан Армении из непризнанной республики, сейчас же упрекают в препятствовании возвращения людей туда.