При обстреле со стороны Украины ранены восемь жителей Белгорода

Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Кроме того, произошли возгорания сухой травы в трех местах, сейчас пожарные занимаются их ликвидацией. Губернатор выехал для осмотра мест, где произошли взрывы.