При обстреле со стороны Украины ранены восемь жителей Белгорода
Восемь человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них – двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода», – написал он в Telegram.
Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Кроме того, произошли возгорания сухой травы в трех местах, сейчас пожарные занимаются их ликвидацией. Губернатор выехал для осмотра мест, где произошли взрывы.
Один человек был ранен после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский к юго-западу от Белгорода. Был поврежден одно легковое авто.
30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, погибли пять человек. На следующий день губернатор региона Гладков сообщил об увеличении количества пострадавших до 46 человек. Также атака нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре. 31 августа ВСУ трижды массированно обстреляли город Шебекино Белгородской области, повреждения были зафиксированы в 12 многоквартирных домах.
Сейчас в Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. Регион регулярно подвергается обстрелам с начала российской спецоперации на Украине в 2022 г.