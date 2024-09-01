Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

При обстреле со стороны Украины ранены восемь жителей Белгорода

Ведомости

Восемь человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них – двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода», – написал он в Telegram.

Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Кроме того, произошли возгорания сухой травы в трех местах, сейчас пожарные занимаются их ликвидацией. Губернатор выехал для осмотра мест, где произошли взрывы.

Один человек был ранен после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский к юго-западу от Белгорода. Был поврежден одно легковое авто.

30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, погибли пять человек. На следующий день губернатор региона Гладков сообщил об увеличении количества пострадавших до 46 человек. Также атака нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре. 31 августа ВСУ трижды массированно обстреляли город Шебекино Белгородской области, повреждения были зафиксированы в 12 многоквартирных домах. 

Сейчас в Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. Регион регулярно подвергается обстрелам с начала российской спецоперации на Украине в 2022 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных