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Постпредство России при ООН потребовало осудить удар ВСУ по Белгороду

Ведомости

Россия призвала секретариат ООН и другие международные организации осудить удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщило постпредство России при ООН.

«Требуем от секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», – говорится в сообщении.

В представительстве пообещали и в дальнейшем привлекать внимание международного сообщества ко всем преступлениям, совершаемым ВСУ.

30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, погибли пять человек. На следующий день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об увеличении количества пострадавших до 46 человек. Атака также нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре.

31 августа Гладков сообщал, что ВСУ за сутки трижды массированно обстреляли Шебекино, повреждения зафиксированы в 12 многоквартирных домах. При первом обстреле пострадала женщина, с осколочными ранениями ее доставили в больницу. При повторном обстреле Шебекино был ранен еще один мирный житель. После третьей атаки в больницу доставили женщину с осколочным ранением левой голени. В тот же день в Шебекинском городском округе дрон атаковал автомобиль, пострадал водитель.

Сейчас в Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ после начала российской спецоперации в 2022 г. Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 22 августа назвал ситуацию в Белгородской области сложной. Это связано с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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