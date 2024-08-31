Постпредство России при ООН потребовало осудить удар ВСУ по Белгороду

31 августа Гладков сообщал, что ВСУ за сутки трижды массированно обстреляли Шебекино, повреждения зафиксированы в 12 многоквартирных домах. При первом обстреле пострадала женщина, с осколочными ранениями ее доставили в больницу. При повторном обстреле Шебекино был ранен еще один мирный житель. После третьей атаки в больницу доставили женщину с осколочным ранением левой голени. В тот же день в Шебекинском городском округе дрон атаковал автомобиль, пострадал водитель.