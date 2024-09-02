Песков: точные даты визита Путина в Турцию пока неизвестны
Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока еще точная дата не согласована», – уточнил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал информацию о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. Он отметил, что Анкара проявляет интерес ко вступлению в объединение и давно заявляла о намерении присоединиться к организации.
2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.
В июне Песков заявлял, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Китай сообщил о желании Анкары присоединиться к объединению.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в организацию вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.