КНР и ЮАР назвали переговоры единственным способом достижения мира на Украине

15 августа «Ведомости» писали о том, почему была аннулирована инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. В частности, как рассказали эксперты, Москва не будет вести диалог под давлением. В данный момент условия для возобновления мирных переговоров действительно хуже, чем это было до вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.