КНР и ЮАР назвали переговоры единственным способом достижения мира на Украине
Китай и ЮАР уверены, что переговоры – единственный способ урегулирования конфликта на Украине. Это следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Пекине.
Мирные переговоры, по мнению представителей двух стран, являются единственным жизнеспособным политическим способом поиска долгосрочного решения кризиса. Также Китай и ЮАР призывают не допускать эскалации и расширения зоны ведения боевых действий.
В заявлении также отмечается признание КНР как выдающегося «строителя социалистического общества», а также признание успехов ЮАР в построении эффективной суверенной экономики.
15 августа «Ведомости» писали о том, почему была аннулирована инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. В частности, как рассказали эксперты, Москва не будет вести диалог под давлением. В данный момент условия для возобновления мирных переговоров действительно хуже, чем это было до вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.