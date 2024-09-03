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КНР и ЮАР назвали переговоры единственным способом достижения мира на Украине

Ведомости

Китай и ЮАР уверены, что переговоры – единственный способ урегулирования конфликта на Украине. Это следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Пекине.

Мирные переговоры, по мнению представителей двух стран, являются единственным жизнеспособным политическим способом поиска долгосрочного решения кризиса. Также Китай и ЮАР призывают не допускать эскалации и расширения зоны ведения боевых действий.

В заявлении также отмечается признание КНР как выдающегося «строителя социалистического общества», а также признание успехов ЮАР в построении эффективной суверенной экономики.

15 августа «Ведомости» писали о том, почему была аннулирована инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. В частности, как рассказали эксперты, Москва не будет вести диалог под давлением. В данный момент условия для возобновления мирных переговоров действительно хуже, чем это было до вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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