Премьер Малайзии Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани

Он подчеркнул, что это «знаменует собой значительный шаг на пути к нашей конечной цели – присоединению к объединению». 3 сентября МИД Малайзии сообщил, что Ибрагим объявит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке.