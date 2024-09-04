Премьер Малайзии Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина поучаствовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале премьера.
«Я был рад принять его [Путина] любезное приглашение поучаствовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани 22–24 октября 2024 г. Приглашение было передано непосредственно самим президентом Путиным во время длительной и содержательной двусторонней встречи», – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что это «знаменует собой значительный шаг на пути к нашей конечной цели – присоединению к объединению». 3 сентября МИД Малайзии сообщил, что Ибрагим объявит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке.
Кроме того, как сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, на саммит прибудет армянская делегация. Сафарян не уточнил, кто именно будет представлять Армению на саммите.