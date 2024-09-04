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Премьер Малайзии Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани

Ведомости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина поучаствовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале премьера.

«Я был рад принять его [Путина] любезное приглашение поучаствовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани 22–24 октября 2024 г. Приглашение было передано непосредственно самим президентом Путиным во время длительной и содержательной двусторонней встречи», – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что это «знаменует собой значительный шаг на пути к нашей конечной цели – присоединению к объединению». 3 сентября МИД Малайзии сообщил, что Ибрагим объявит об интересе страны к присоединению к БРИКС во время встречи с Путиным на полях ВЭФа во Владивостоке.

4 сентября стало известно, что участие в саммите БРИКС в Казани примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила Haberturk со ссылкой на источники, до этого об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. 

Кроме того, как сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, на саммит прибудет армянская делегация. Сафарян не уточнил, кто именно будет представлять Армению на саммите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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