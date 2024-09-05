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Путин похвалил Мутко за достижения в сфере строительства

Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил достижения гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко в сфере строительства. Он сделал это во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Можно цитировать чаще – раньше цитировали, сейчас меньше, господина Мутко – он тоже у нас большой специалист ярко и метко выражаться по некоторым вопросам. Во всяком случае, работает он очень хорошо, с хорошим результатом», – сказал он, отметив, что говорит это без иронии и шуток.

Во время сессии Путин сообщил, что за прошлый год в России удалось построить 110 млн кв. м жилья – он назвал это «выдающимся результатом». Президент также заявил, что у страны есть хороший задел на будущее – 163-165 млн кв. м начатого строительства.

С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В пленарной сессии, помимо Путина, принимали участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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