Путин похвалил Мутко за достижения в сфере строительства

«Можно цитировать чаще – раньше цитировали, сейчас меньше, господина Мутко – он тоже у нас большой специалист ярко и метко выражаться по некоторым вопросам. Во всяком случае, работает он очень хорошо, с хорошим результатом», – сказал он, отметив, что говорит это без иронии и шуток.