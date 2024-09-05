Путин похвалил Мутко за достижения в сфере строительства
«Можно цитировать чаще – раньше цитировали, сейчас меньше, господина Мутко – он тоже у нас большой специалист ярко и метко выражаться по некоторым вопросам. Во всяком случае, работает он очень хорошо, с хорошим результатом», – сказал он, отметив, что говорит это без иронии и шуток.
Во время сессии Путин сообщил, что за прошлый год в России удалось построить 110 млн кв. м жилья – он назвал это «выдающимся результатом». Президент также заявил, что у страны есть хороший задел на будущее – 163-165 млн кв. м начатого строительства.
С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В пленарной сессии, помимо Путина, принимали участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.