Spiegel: Зеленский посетит заседание в формате «Рамштайн» в Германии 6 сентября

3 сентября Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Окончательное решение о включении оружия в пакет помощи пока не принято, но ожидается, что об этом объявят осенью.