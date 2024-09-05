Spiegel: Зеленский посетит заседание в формате «Рамштайн» в Германии 6 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн») в Германии 6 сентября. Об этом сообщил Der Spiegel.
По информации издания, Зеленский собирается лично обратиться к участникам встречи и попросить их об увеличении поставок вооружений, включая ракеты большой дальности и средства противовоздушной обороны для вооруженных сил Украины (ВСУ).
3 сентября Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Окончательное решение о включении оружия в пакет помощи пока не принято, но ожидается, что об этом объявят осенью.
В тот же день Bloomberg сообщил, что союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении своих обещаний насчет поставок вооружения Киеву.
Украина добивается от союзников отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. В Вашингтоне не дают согласия на это из-за риска эскалации. В конце августа страны Евросоюза также не пришли к единому мнению по вопросу снятия ограничений на удары.