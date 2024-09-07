Армия Израиля сообщила о ликвидации двух командиров «Исламского джихада»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух командиров палестинского батальона «Исламский джихад», следует из Telegram-канала военного ведомства.
«Самолеты ВВС Израиля нанесли точный удар по командному центру, который использовался террористами “Хамаса” и “Исламского джихада” и находился в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе», – говорится в сообщении.
В результате атаки были убиты командир южного батальона города Дейр-эль-Балаха «Исламского джихада» Абдалла Хатиб и командир восточного батальона города Дейр-эль-Балаха «Исламского джихада» Хатем Абу Альджидиан. По заявлению ЦАХАЛ, Хатиб командовал южным батальоном во время атаки 7 октября 2023 г.
«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные», – заявили в ЦАХАЛ.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.
Ситуация на Ближнем Востоке усугубилась после гибели летом этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль. 6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.
13 августа Reuters со ссылкой на иранские источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. При этом 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время.