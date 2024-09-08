Турчак лидирует на выборах главы республики Алтай

Пока подсчитано 3,38% бюллетеней. Ранее «Ведомости» писали, что регион с самой низкой явкой на губернаторских выборах по итогам второго дня голосования не изменился – им осталась Республика Алтай. За два дня в Республике Алтай на выборах губернатора проголосовали 21,62% избирателей. Местное правительство по состоянию на 14:46 мск 8 сентября писало, что явка на выборах в республике превысила 43%.