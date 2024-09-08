Турчак лидирует на выборах главы республики Алтай
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак по состоянию на 18:06 мск лидирует с результатом 84,69% (19 264 голосов). Выдвиженец от ЛДПР Александр Кириллов идет с результатом в 8,57% (1950 голосов), Олег Добрынин от партии «Родина» – 6,03% (1371 голос). Соответствующие данные приводит ЦИК России.
Пока подсчитано 3,38% бюллетеней. Ранее «Ведомости» писали, что регион с самой низкой явкой на губернаторских выборах по итогам второго дня голосования не изменился – им осталась Республика Алтай. За два дня в Республике Алтай на выборах губернатора проголосовали 21,62% избирателей. Местное правительство по состоянию на 14:46 мск 8 сентября писало, что явка на выборах в республике превысила 43%.
Турчака назначили врио главы 4 июня 2024 г. 10 июня его официально представили. Андрею Турчаку 48 лет. Политическую карьеру он начинал в «Молодой гвардии Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. В 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером.