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Турчак лидирует на выборах главы республики Алтай

Ведомости

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак по состоянию на 18:06 мск лидирует с результатом 84,69% (19 264 голосов). Выдвиженец от ЛДПР Александр Кириллов идет с результатом в 8,57% (1950 голосов), Олег Добрынин от партии «Родина» – 6,03% (1371 голос). Соответствующие данные приводит ЦИК России.

Пока подсчитано 3,38% бюллетеней. Ранее «Ведомости» писали, что регион с самой низкой явкой на губернаторских выборах по итогам второго дня голосования не изменился – им осталась Республика Алтай. За два дня в Республике Алтай на выборах губернатора проголосовали 21,62% избирателей. Местное правительство по состоянию на 14:46 мск 8 сентября писало, что явка на выборах в республике превысила 43%.

Турчака назначили врио главы 4 июня 2024 г. 10 июня его официально представили. Андрею Турчаку 48 лет. Политическую карьеру он начинал в «Молодой гвардии Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. В 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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