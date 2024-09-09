Российские военные взяли под контроль село Мемрик в ДНР
Село Мемрик в ДНР перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Также были отражены восемь контратак противника.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией ВСУ хотели заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.
Только на неделе с 31 августа по 6 сентября российская армия взяла семь населенных пунктов в ДНР. Неделей ранее под контроль ВС РФ перешли еще семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.