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Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти

Ведомости

Утвержден состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Соответствующее распоряжение за подписью президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Председателем комиссии назначен руководитель администрации президента Антон Вайно, его заместителем – первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Тем же распоряжением Кириенко утвержден главой комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов российских субъектов.

Госсовет создан для взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Председателем Госсовета является президент России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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