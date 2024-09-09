Путин утвердил состав комиссии Госсовета по взаимодействию органов власти
Утвержден состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Соответствующее распоряжение за подписью президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.
Председателем комиссии назначен руководитель администрации президента Антон Вайно, его заместителем – первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Тем же распоряжением Кириенко утвержден главой комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов российских субъектов.
Госсовет создан для взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Председателем Госсовета является президент России.