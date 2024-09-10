Шойгу: ВСУ ежедневно теряют 28 квадратных километров в Донбассе
Темпы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе растут, ежедневно ВСУ в среднем теряют 28 кв. км. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
«Суммарно, если говорить за восемь дней сентября и август месяц – почти 1000 кв. км освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией ВСУ хотели заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.
Только на неделе с 31 августа по 6 сентября российская армия взяла под контроль семь населенных пунктов в ДНР. 9 сентября под контроль РФ перешло село Мемрик в ДНР.