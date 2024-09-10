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В Кремле дали положительную оценку опыту военнослужащих по борьбе с дронами

Ведомости

Российские военнослужащие показывают высокие результаты в борьбе с беспилотниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО. Это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокие результаты», – сказал он.

Песков подчеркнул, что экспертную оценку по борьбе с беспилотниками должны дать профессионалы. На вопрос о том, как оценивает работу противовоздушной обороны верховный главнокомандующий, пресс-секретарь заявил, что не знает и пока не может этого сказать.

В ночь на 10 сентября над территорией России было уничтожено 144 беспилотника. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, сообщили в Минобороны.

Следственный комитет России возбудил дело по факту массированной атаки украинских дронов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ: террористический акт, повлекший смерть человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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