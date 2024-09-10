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Песков: удары ВСУ по жилым домам нельзя ассоциировать с военными действиями

Спецоперация на Украине должна быть продолжена, заявил он
Ведомости

Удары ВСУ по жилым кварталам нельзя связывать с военными действиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последствия ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», – подчеркнул он.

В ночь на 10 сентября в Подмосковье было сбито 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском повреждения получили два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека. В многоэтажке на Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В общей сложности за ночь были сбиты 144 дрона. Целью ВСУ были девять регионов Центрального федерального округа. Помимо Московской области, это Брянская, Курская, Тульская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Липецкая и Орловская области. СК России по факту массированной атаки возбудил уголовное дело о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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