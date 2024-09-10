Песков: удары ВСУ по жилым домам нельзя ассоциировать с военными действиями

В ночь на 10 сентября в Подмосковье было сбито 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском повреждения получили два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека. В многоэтажке на Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.