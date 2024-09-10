Песков: удары ВСУ по жилым домам нельзя ассоциировать с военными действиями

Песков: удары ВСУ по жилым домам нельзя ассоциировать с военными действиямиСпецоперация на Украине должна быть продолжена, заявил он
Удары ВСУ по жилым кварталам нельзя связывать с военными действиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последствия ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область.
«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», – подчеркнул он.
В ночь на 10 сентября в Подмосковье было сбито 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Их уничтожили над городскими округами Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При отражении атаки в Раменском повреждения получили два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека. В многоэтажке на Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В общей сложности за ночь были сбиты 144 дрона. Целью ВСУ были девять регионов Центрального федерального округа. Помимо Московской области, это Брянская, Курская, Тульская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Липецкая и Орловская области. СК России по факту массированной атаки возбудил уголовное дело о теракте.