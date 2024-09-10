В Кремле не будут смотреть дебаты Трампа и Харрис
В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, смотреть не планируем. И ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей», – подчеркнул он.
Первые дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября в 21:00 по местному времени (11 сентября в 4:00 мск) в Национальном конституциональном центре. Мероприятие проводится в Филадельфии – одном из семи колеблющихся штатов. Транслировать его будет телеканал ABC. Дебаты продлятся полтора часа. 9 сентября Харрис заявила, что готова встретиться с Трампом.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником от республиканцев на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.
8 сентября The New York Times со ссылкой на совместный опрос с Сиенским колледжем сообщила, что Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку среди избирателей в преддверии дебатов 10 сентября. Согласно опросу, за Трампа проголосовали бы 48% опрошенных, за Харрис – 47%.