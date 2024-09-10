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В Кремле не будут смотреть дебаты Трампа и Харрис

Ведомости

В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, смотреть не планируем. И ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей», – подчеркнул он.

Первые дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября в 21:00 по местному времени (11 сентября в 4:00 мск) в Национальном конституциональном центре. Мероприятие проводится в Филадельфии – одном из семи колеблющихся штатов. Транслировать его будет телеканал ABC. Дебаты продлятся полтора часа. 9 сентября Харрис заявила, что готова встретиться с Трампом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником от республиканцев на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

8 сентября The New York Times со ссылкой на совместный опрос с Сиенским колледжем сообщила, что Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку среди избирателей в преддверии дебатов 10 сентября. Согласно опросу, за Трампа проголосовали бы 48% опрошенных, за Харрис – 47%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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