В Кремле не будут смотреть дебаты Трампа и Харрис

Первые дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября в 21:00 по местному времени (11 сентября в 4:00 мск) в Национальном конституциональном центре. Мероприятие проводится в Филадельфии – одном из семи колеблющихся штатов. Транслировать его будет телеканал ABC. Дебаты продлятся полтора часа. 9 сентября Харрис заявила, что готова встретиться с Трампом.