Шмыгаль сообщил об уничтожении всех ТЭЦ вокруг Харькова
Вокруг Харькова уничтожены все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживали город. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.
«Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.
С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.